Немецкий ультраправый депутат вышел из партии, потому что она "слишком враждебна" к России

Депутат Бундестага от земли Саксония-Анхальт Роберт Фарле вышел из рядов партии "Альтернатива для Германии", потому что она, по его мнению, слишком враждебно относится к России.

Об этом сообщает Mitteldeutsche Zeitung, пишет "Европейская правда".

Причиной своего выхода Фарле назвал чрезмерно критическое отношение к России со стороны "Альтернативы для Германии", которая считается одной из самых пророссийских немецких политсил.

Когда речь шла о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, "Альтернатива для Германии" дала свое согласие в парламенте. Фарле считает это враждебным актом.

По его словам, расширение НАТО "явно направлено против Российской Федерации" и не охватывает предвыборную программу "Альтернативы для Германии". Фарле сказал, что "по соображениям совести" голосовал против членства Швеции и Финляндии.

Таким образом 73-летний депутат предупредил свое ожидаемое исключение из партии.

В 2016 году Фарле прошел в парламент земли Саксония-Анхальт по списку "Альтернативы для Германии". В 2021 году он был избран в Бундестаг.

В прошлом Фарле заявлял, что вторжение в Украину не было войной Владимира Путина. Фракция "Альтернативы для Германии" в Бундестаге призывает отменить все антироссийские санкции, но признает, что Россия напала на Украину с нарушением международного права.

Ранее Фарле был чиновником Немецкой коммунистической партии (DKP) во времена Германской демократической республики.

Напомним, недавно в Германии был задержан 22-летний депутат ландтага Баварии от ультраправой "Альтернативы для Германии" Даниэль Галемба из-за причастности к организации "Пражская Тевтония".

Во время обыска в помещении "Пражской Тевтонии", связанном с Галембой, изъяли гостевую книгу, где депутат подписывался "Зиг хайль", распечатку приказа рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера от 29.10.1939 года, а также "несколько кастетов, мачете, дубинки, одноручный нож и ружье".