У прокуратурі Баварії розповіли деталі звинувачення щодо 22-річного депутата від АдН

У Німеччині 22-річний депутат ландтагу (регіонального парламенту) Баварії від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Даніель Халемба, напередодні затриманий через причетність до організації "Празька Тевтонія", у вівторок прийшов на роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Халемба, який у понеділок добровільно здався правоохоронцям, що шукали його кілька днів, і пробув 12 годин під вартою, наступного дня прибув на засідання ландтагу Баварії – уперше після обрання на місцевих виборах 8 жовтня.

Паралельно прокуратура міста Вюрцбург, яка веде розслідування, вперше розкрила подробиці розслідування стосовно новообраного депутата від АдН.

Під час обшуку в приміщенні "Празької Тевтонії", пов’язаному з Халембою, вилучили гостьову книгу, де депутат підписувався "Зіг хайль", роздруківку наказу рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера від 29.10.1939 року, а також "кілька кастетів, мачете, кийки, одноручний ніж і рушницю".

У ході подальшого розслідування виникла "нагальна підозра", що Халемба та інші члени братства "масово залякували" одного з підсудних. У зв'язку з цим на вимогу прокуратури Вюрцбурга було видано ордер на арешт 22-річного чоловіка.

Старший прокурор Вюрцбурга Торстен Зеебах заявив, що рішення суду звільнити Халембу з-під варти не змінює висунутої проти нього підозри, оскільки все ще існує небезпека змови і втечі підозрюваного.

Сам Халемба відмовився коментувати звинувачення під час нетривалої присутності в ландтагу Баварії.

Нагадаємо, що під час засідання парламент німецької землі Баварія переобрав Маркуса Зьодера на посаду прем'єр-міністра.