"Групу семи" та ЄС закликали передати Україні заморожені активи РФ

Група колишніх і чинних урядовців, дипломатів і науковців звернулась з відкритим листом до країн "Групи семи" і ЄС, в якому закликала дозволити Україні використовувати заморожені активи Росії.

Як передає "Європейська правда", текст листа опублікувало видання Financial Times.

"Ми закликаємо лідерів G7 та ЄС схвалити довгоочікуване рішення дозволити Україні використовувати російські суверенні активи та спрямувати їх на компенсацію збитків, завданих і заподіяних Україні та українцям", – йдеться у листі.

"Як безпосередні жертви російської агресії, вони мають право на повну компенсацію від Росії за завдану їм шкоду. Доки Росія не приведе себе у відповідність до норм міжнародного права і не виплатить Україні та українцям повну компенсацію у вигляді юридично обов'язкових репарацій, Україна та українці мають стати реципієнтами російських суверенних активів", – наголошують автори.

Ініціатором листа став голова Київського безпекового форуму, експрем'єр України Арсеній Яценюк. Серед його підписантів голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген, експрем'єр Литви і євродепутат Андрюс Кубілюс, експрем'єр Естонії Тааві Рийвас, євродепутат Міхаель Галер, ексзаступник генсека НАТО Александр Вершбоу, колишні посли США в Україні Джон Гербст, Марі Йованович, Вільям Тейлор, Стівен Пайфер, Карлос Паскуаль та інші.

Підписанти нагадують, що на сьогодні загальний обсяг заморожених суверенних російських активів становить близько 300 млрд євро, у тому числі близько 200 млрд євро в ЄС. У зв'язку з цим вони пропонують сформувати відкритий реєстр заморожених суверенних російських активів із зазначенням їхніх обсягів, типів активів, їхнього місцеперебування, поточного стану використання та доходів від них.

Вони також привітали нещодавнє рішення уряду Бельгії використати податкові надходження від заморожених російських активів на користь України.

"Однак необхідні подальші дії в ЄС та США для пошуку належного рішення", – йдеться у листі.

Там нагадують, що в червні 2023 року в Конгресі США був представлений "Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців", правові механізми якого надають президенту США повноваження використовувати суверенні активи Російської Федерації.

"Прийняття цього законопроєкту надасть США додаткові інструменти для вжиття заходів. Відповідні дії, включно з необхідними законодавчими рішеннями, мають бути вжиті ЄС та його державами-членами. Російські суверенні активи мають бути внесені до спеціального фонду відновлення України, яким керуватимуть представники країн G7 за погодженням з урядом України", – йдеться у листі.

Раніше Євросоюз за погодженням із "Групою семи" підтримали план оподаткування доходів із надприбутків знерухомлених російських активів. Цей крок Єврокомісія має допрацювати до кінця грудня.

У минулу п’ятницю голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вартість заморожених російських суверенних активів на території ЄС становить 211 мільярдів євро.

Раніше Бельгія, на території якої розташований найбільший у світі депозитарій Euroclear, оголосила, що створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

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