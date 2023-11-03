"Группу семи" и ЕС призвали передать Украине замороженные активы РФ

Группа бывших и действующих чиновников, дипломатов и ученых обратилась с открытым письмом к странам "Группы семи" и ЕС, в котором призвала разрешить Украине использовать замороженные активы России.

Как передает "Европейская правда", текст письма опубликовало издание Financial Times.

"Мы призываем лидеров G7 и ЕС принять долгожданное решение разрешить Украине использовать российские суверенные активы и направить их на компенсацию ущерба, нанесенного и причиненного Украине и украинцам", – говорится в письме.

"Как непосредственные жертвы российской агрессии, они имеют право на полную компенсацию от России за причиненный им ущерб. Пока Россия не приведет себя в соответствие с нормами международного права и не выплатит Украине и украинцам полную компенсацию в виде юридически обязательных репараций, Украина и украинцы должны стать реципиентами российских суверенных активов", – отмечают авторы.

Инициатором письма стал председатель Киевского форума по безопасности, экс-премьер Украины Арсений Яценюк. Среди его подписантов: председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, экс-премьер Литвы и евродепутат Андрюс Кубилюс, экс-премьер Эстонии Таави Рыйвас, евродепутат Михаэль Галер, экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Мари Йованович, Уильям Тейлор, Стивен Пайфер, Карлос Паскуаль и другие.

Подписанты напоминают, что на сегодня общий объем замороженных суверенных российских активов составляет около 300 млрд евро, в том числе около 200 млрд евро в ЕС. В связи с этим они предлагают сформировать открытый реестр замороженных суверенных российских активов с указанием их объемов, типов активов, их местонахождения, текущего состояния использования и доходов от них.

Они также приветствовали недавнее решение правительства Бельгии использовать налоговые поступления от замороженных российских активов в пользу Украины.

"Однако необходимы дальнейшие действия в ЕС и США для поиска надлежащего решения", – говорится в письме.

Там напоминают, что в июне 2023 года в Конгрессе США был представлен "Акт о восстановлении экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев", правовые механизмы которого предоставляют президенту США полномочия использовать суверенные активы Российской Федерации.

"Принятие этого законопроекта предоставит США дополнительные инструменты для принятия мер. Соответствующие действия, включая необходимые законодательные решения, должны быть приняты ЕС и его государствами-членами. Российские суверенные активы должны быть внесены в специальный фонд восстановления Украины, которым будут управлять представители стран G7 по согласованию с правительством Украины", – говорится в письме.

Ранее Евросоюз по согласованию с "Группой семи" поддержали план налогообложения доходов со сверхприбылей обездвиженных российских активов. Этот шаг Еврокомиссия должна доработать до конца декабря.

В минувшую пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стоимость замороженных российских суверенных активов на территории ЕС составляет 211 миллиардов евро.

Ранее Бельгия, на территории которой расположен крупнейший в мире депозитарий Euroclear, объявила, что создала специальный фонд для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который наполняют из налогообложения замороженных в стране российских активов.

Читайте также: Как взыскать компенсацию убытков с РФ: вызовы для Украины и Запада.