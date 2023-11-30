Глава МЗС Австрії: ОБСЄ перебуває на апараті штучного життєзабезпечення

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг вважає, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) перебуває у кризі.

Його заяву наводить Puls24, повідомляє "Європейська правда".

"ОБСЄ перебуває на апараті життєзабезпечення", – сказав Шалленберг журналістам у Скоп’є, де відбувається міністерська зустріч ОБСЄ.

Австрійський міністр заявив, що хотів би бачити "більше відданості" ОБСЄ і хоче продемонструвати це особисто, зокрема, через "концентрований пакет підтримки" для нового головування в ОБСЄ – Мальти.

Він вважає, що з початком війни РФ проти України організація була зайнята тим, щоб "тримати голову над водою".

ОБСЄ має працювати більш ефективно, оскільки "80 відсотків" її роботи йде на підтримку існування організації, додав Шалленберг.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ОБСЄ ризикує стати організацією з "мертвим мозком", оскільки союзники зі США і Європи йдуть на поступки Росії.

Як відомо, міністри закордонних справ України і чотирьох держав ЄС – Естонії, Латвії, Литви і Польщі – бойкотують зустріч у Скоп'є через присутність на ній глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова.

А держсекретар США Ентоні Блінкен поїхав зі Скоп’є ще до прибуття на заустріч ОБСЄ російського міністра.