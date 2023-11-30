Глава МИД Австрии: ОБСЕ находится на аппарате искусственного жизнеобеспечения

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в кризисе.

Его заявление приводит Puls24, сообщает "Европейская правда".

"ОБСЕ находится на аппарате жизнеобеспечения", – сказал Шалленберг журналистам в Скопье, где проходит министерская встреча ОБСЕ.

Австрийский министр заявил, что хотел бы видеть "больше преданности" ОБСЕ и хочет продемонстрировать это лично, в частности, через "концентрированный пакет поддержки" для нового председательства в ОБСЕ – Мальты.

Он считает, что с началом войны РФ против Украины организация была занята тем, чтобы "держать голову над водой".

ОБСЕ должна работать более эффективно, поскольку "80 процентов" ее работы тратится на поддержание существования организации, добавил Шалленберг.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ОБСЕ рискует стать организацией с "мертвым мозгом", поскольку союзники из США и Европы идут на уступки России.

Как известно, министры иностранных дел Украины и четырех государств ЕС – Эстонии, Латвии, Литвы и Польши – бойкотируют встречу в Скопье из-за присутствия на ней Лаврова.

А госсекретарь США Энтони Блинкен уехал из Скопье еще до прибытия на встречу ОБСЕ российского министра.