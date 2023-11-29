Польща долучилась до бойкоту зустрічі ОБСЄ, куди пустили Лаврова

Польща не братиме участі у міністерській зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Північній Македонії цього тижня через запрошення міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова.

Про це журналістам у середу сказав польський міністр закордонних справ Шимон Шиньковський вель Сенк, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами Шиньковського вель Сенка, він не братиме участі в засіданні ОБСЄ і не відправить до столиці Північної Македонії жодного зі своїх заступників.

"Ми просто не можемо ігнорувати той факт, що російський міністр закордонних справ буде присутній за столом організації, яка повинна будувати мир і безпеку в Європі", – пояснив він.

Назвавши присутність Лаврова "неприйнятною", Шиньковський вель Сенк додав, що Польща поділяє погляд країн Балтії, які раніше оголосили, що пропустять засідання ОБСЄ.

У вівторок МЗС України оголосило про відмову міністра Кулеби від участі в зустрічі ОБСЄ через рішення організаторів запросити на зустріч главу МЗС РФ Сергєя Лаврова. Згодом глави МЗС країн Балтії приєдналися до бойкоту зустрічі ОБСЄ.

За словами Кулеби, ще кілька колег підтвердили йому, що не братимуть участі в засіданні у Скоп'є.

Деякі держави ухвалили інше рішення. Наприклад, влада Болгарії відкрила небо для літака з Лавровим.