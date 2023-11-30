Молдовські соціалісти проігнорували виступ Стефанчука, бо він "не поважає суверенітет"

Депутати від Блоку комуністів і соціалістів Молдови в четвер пішли із засідання парламенту перед виступом спікера Верховної ради України Руслана Стефанчука, пізніше засудивши його за висловлювання "на тему внутрішньополітичної ситуації".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Руслан Стефанчук виступив на пленарному засіданні парламенту Молдови. Спікер парламенту Ігор Гросу у вітальній промові українською подякував Стефанчуку "від громадян Молдови за жертву українського народу заради свободи всіх нас".

У своєму виступі Стефанчук наголошував, що майбутнє України та Молдови в Європейському Союзі, а також дякував Кишиневу за підтримку Києва в умовах повномасштабної російської агресії.

Перед виступом голови українського парламенту з зали в повному складі пішла фракція соціалістів (ПСРМ). У своєму Telegram-каналі вона пізніше заявила, що "категорично засуджує висловлювання представників зарубіжних держав на тему внутрішньополітичної ситуації в нашій країні".

"ПСРМ наполегливо вимагає від гостей нашої країни поважати незалежність, суверенітет і нейтралітет Молдови", – йдеться в довгому дописі, де жодного разу не згаданий Стефанчук.

Депутат від партії влади Молдови PAS Раду Маріан назвав бойкот соціалістів "ганебним і дискваліфікувальним жестом". "Це показує, що парламентська опозиція не має нічого спільного з національними інтересами Молдови", – цитує Маріана портал NewsMaker.

Молдовські соціалісти утримувались від покладання на Росію відповідальності за повномасштабне вторгнення в Україну. Їхній лідер, експрезидент Молдови Ігор Додон на запитання журналіста, чи вважає він Путіна військовим злочинцем, відповів: "Вважаю, що Путін – державник і патріот своєї країни".