Молдавские социалисты проигнорировали выступление Стефанчука: "не уважает суверенитет"

Депутаты от Блока коммунистов и социалистов Молдовы в четверг ушли с заседания парламента перед выступлением спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, позже осудив его за высказывания "на тему внутриполитической ситуации".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Руслан Стефанчук выступил на пленарном заседании парламента Молдовы. Спикер парламента Игорь Гросу в приветственной речи на украинском поблагодарил Стефанчука "от граждан Молдовы за жертву украинского народа ради свободы всех нас".

В своем выступлении Стефанчук подчеркивал, что будущее Украины и Молдовы в Европейском Союзе, а также благодарил Кишинев за поддержку Киева в условиях полномасштабной российской агрессии.

Перед выступлением главы украинского парламента из зала в полном составе ушла фракция социалистов (ПСРМ). В своем Telegram-канале она позже заявила, что "категорически осуждает высказывания представителей зарубежных государств на тему внутриполитической ситуации в нашей стране".

"ПСРМ настойчиво требует от гостей нашей страны уважать независимость, суверенитет и нейтралитет Молдовы", – говорится в длинной заметке, где ни разу не упомянут Стефанчук.

Депутат от партии власти Молдовы PAS Раду Мариан назвал бойкот социалистов "позорным и дисквалифицирующим жестом". "Это показывает, что парламентская оппозиция не имеет ничего общего с национальными интересами Молдовы", – цитирует Мариана портал NewsMaker.

Молдавские социалисты воздерживались от возложения на Россию ответственности за полномасштабное вторжение в Украину. Их лидер, экс-президент Молдовы Игорь Додон на вопрос журналиста, считает ли он Путина военным преступником, ответил: "Считаю, что Путин – государственник и патриот своей страны".