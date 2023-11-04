Президент Еврокомиссии прибыла в Киев
Суббота, 4 ноября 2023, 09:26
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 4 ноября, прибыла в Киев.
Об этом в Telegram сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, пишет "Европейская правда".
Он отметил, что ожидается выступление фон дер Ляйен в Верховной Раде.
Визит фон дер Ляйен в Киев происходит до публикации отчета о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС, который ожидается 8 ноября.
Обновлено 10:18 Вскоре у себя в Twitter (X) президент Еврокомиссии подтвердила, что прибыла в Киев, опубликовав фото с президентом Владимиром Зеленским, который встречал ее на железнодорожном вокзале.
"Рада вернуться в Киев для своего шестого визита во времена войны. Я здесь, чтобы обсудить путь Украины к вступлению в ЕС, финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины, а также то, как мы продолжим заставлять Россию платить за ее агрессивную войну", – написала фон дер Ляйен.
Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023
I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.
The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.
And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU
О вероятном визите президента Еврокомиссии в Украину стало известно на прошлой неделе. В СМИ предположили, что это может свидетельствовать о положительной оценке прогресса Киева в "кандидатских" реформах.
Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.