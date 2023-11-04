Президент Еврокомиссии прибыла в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 4 ноября, прибыла в Киев.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что ожидается выступление фон дер Ляйен в Верховной Раде.

Визит фон дер Ляйен в Киев происходит до публикации отчета о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС, который ожидается 8 ноября.

Обновлено 10:18 Вскоре у себя в Twitter (X) президент Еврокомиссии подтвердила, что прибыла в Киев, опубликовав фото с президентом Владимиром Зеленским, который встречал ее на железнодорожном вокзале.

"Рада вернуться в Киев для своего шестого визита во времена войны. Я здесь, чтобы обсудить путь Украины к вступлению в ЕС, финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины, а также то, как мы продолжим заставлять Россию платить за ее агрессивную войну", – написала фон дер Ляйен.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

О вероятном визите президента Еврокомиссии в Украину стало известно на прошлой неделе. В СМИ предположили, что это может свидетельствовать о положительной оценке прогресса Киева в "кандидатских" реформах.

Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.