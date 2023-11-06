У Британії чотирьох осіб судитимуть за крадіжку золотого унітаза з будинка Черчилля

У Британії офіційно висунули звинувачення чотирьом чоловікам у крадіжці золотого унітаза, який був частиною мистецької експозиції у будинку Вінстона Черчилля.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Зроблений з чистого 18-каратного золота унітаз вартістю майже 6 млн доларів під назвою "Америка" був присутній у Бленхеймському палаці як інсталяція на художній експозиції. Унітазом можна було скористатися, при цьому музейний охоронець знаходився поруч за дверима туалету.

У вересні 2019 року зловмисники під ранок проникли до палацу і вкрали унітаз. Оскільки він був підключений до системи каналізації і водогону, крадіжка завдала істотної супутньої шкоди і привела до затоплення.

Прокурори у понеділок 6 листопада висунули звинувачення 39-річному Джеймсу Шіну, а також Майклу Джоунсу, Фреду Доу та Борі Гучук, яким теж біля 30 років.

Слідство вважає, що вони потрапили на територію палацу двома транспортними засобами.

З останніх публічних заяв незрозуміло, чи вдалося повернути викрадений унітаз і де він перебуває.

Звинувачені постануть перед судом 28 листопада.