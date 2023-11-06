В Британии четырех человек будут судить за кражу золотого унитаза из дома Черчилля

В Британии официально предъявили обвинения четырем мужчинам в краже золотого унитаза, который был частью художественной экспозиции в доме Уинстона Черчилля.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Сделанный из чистого 18-каратного золота унитаз стоимостью почти 6 млн долларов под названием "Америка" присутствовал в Бленхеймском дворце как инсталляция на художественной экспозиции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом за дверью туалета.

В сентябре 2019 года злоумышленники под утро проникли во дворец и украли унитаз. Поскольку он был подключен к системе канализации и водопровода, кража нанесла существенный сопутствующий ущерб и привела к затоплению.

Прокуроры в понедельник 6 ноября предъявили обвинения 39-летнему Джеймсу Шину, а также Майклу Джоунсу, Фреду Доу и Бори Гучук, которым тоже около 30 лет.

Следствие считает, что они попали на территорию дворца двумя транспортными средствами.

Из последних публичных заявлений непонятно, удалось ли вернуть похищенный унитаз и где он находится.

Обвиняемые предстанут перед судом 28 ноября.