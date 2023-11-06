ЗМІ: Президента Польщі переконали довірити чинному прем’єру формування уряду

Президент Польщі Анджей Дуда увечері в понеділок має оголосити, що довіряє формування уряду після парламентських виборів минулого місяця чинному прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому.

Про це виданню Gazeta Wyborcza стало відомо з "двох незалежних джерел", близьких до канцелярії президента Польщі, повідомляє "Європейська правда".

За даними газети, Анджей Дуда ще обмірковував своє рішення про те, кому доручити формування нового уряду, пізно ввечері в неділю.

"Спочатку він мав намір призначити Дональда Туска для формування уряду, але зрештою його переконали призначити Матеуша Моравецького", – йдеться в публікації.

Gazeta Wyborcza застерігає, що інформація від джерел датувалась першою половиною дня, тож не виключено, що президент може змінити рішення або вже це зробив.

Раніше президент Польщі заявив, що є два головні кандидати на посаду прем’єр-міністра – чинний прем'єр Матеуш Моравецький, висуванець партії влади "Право і справедливість", і Дональд Туск, якого підтримує об'єднана польська опозиція.

Відомо, що більшість поляків вважають Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі.