СМИ: Президента Польши убедили доверить действующему премьеру формирование правительства

Президент Польши Анджей Дуда вечером в понедельник должен объявить, что доверяет формирование правительства после парламентских выборов в прошлом месяце действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому.

Об этом изданию Gazeta Wyborcza стало известно из "двух независимых источников", близких к канцелярии президента Польши, сообщает "Европейская правда".

По данным газеты, Анджей Дуда еще обдумывал свое решение о том, кому поручить формирование нового правительства, поздно вечером в воскресенье.

"Сначала он намеревался назначить Дональда Туска для формирования правительства, но в конце концов его убедили назначить Матеуша Моравецкого", – говорится в публикации.

Gazeta Wyborcza предостерегает, что информация от источников датировалась первой половиной дня, поэтому не исключено, что президент может изменить решение или уже это сделал.

Ранее президент Польши заявил, что есть два главных кандидата на должность премьер-министра – действующий премьер Матеуш Моравецкий, выдвиженец партии власти "Право и справедливость", и Дональд Туск, которого поддерживает объединенная польская оппозиция.

Известно, что большинство поляков считают Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.