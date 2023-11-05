Прем’єр Польщі: ПіС намагатиметься переконати опозицію підтримати її уряд

Польська партія влади "Право і справедливість", яка після виборів 15 жовтня не має більшості в Сеймі, розраховує переконати частину опозиції підтримати її уряд – зокрема й із кимось із опозиційних лідерів на чолі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв’ю порталу Interia.pl заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Моравецький сказав, що ПіС прагне звернутися до депутатів опозиційного блоку "Третій шлях", ультраправої "Конфедерації" та "інших клубів, яким близький соціальний порядок денний, порядок денний суверенітету і питання боротьби з нелегальною міграцією".

Вибори виграла партія "Право і справедливість". Опозиція намагається домовитись – я це бачу, я це враховую і я вмію рахувати. Але, можливо, коли ми представимо ризики і можливості, ми отримаємо підтримку нових депутатів", – додав він.

Польський прем’єр також ствердно відповів на питання, чи допускає він сценарій, за якого ПіС формує уряд, але за прем’єрства лідера опозиційної Польської селянської партії Владислава Косиняка-Камиша, який входить до "Третього шляху".

"На сьогодні ми маємо пропозицію, що партія, яка перемогла на виборах, може сформувати уряд. Якщо це не спрацює, будуть інші пропозиції", – зауважив при цьому Моравецький.

Через два тижні після парламентських виборів досі невідомо, кому президент Польщі доручить формування уряду. Минулого тижня Дуда заявив, що є два головних кандидати на посаду прем’єр-міністра – Матеуш Моравецький і Дональд Туск.

Відомо, що більшість поляків вважають Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі.