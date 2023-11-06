Нев’їзний Лавров проситься на зустріч ОБСЄ в Північній Македонії

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров, який перебуває під санкціями через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, попросив дозволу відвідати міністерську зустріч Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Скоп'є.

Про це в понеділок оголосив голова північномакедонського МЗС Буяр Османі, чия країна нині головує в ОБСЄ, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

За словами Османі, він отримав листа від Лаврова, який "вимагав забезпечити його присутність у Скоп'є". "У зв'язку з цією вимогою є кілька проблем", – нагадав голова МЗС Північної Македонії.

Серед іншого, повітряний простір його країни й сусідніх держав закритий для російських літаків через приєднання до санкцій Європейського Союзу проти РФ, тому для участі Лаврова "необхідно докласти певних логістичних зусиль".

Османі вказав, що, згідно з правилами ОБСЄ, на міністерській зустрічі повинні бути присутні всі 57 країн-членів.

"Однак це буде залежати від рішень, які будуть ухвалені в найближчі дні. Я сподіваюся, що нам усім вдасться бути присутніми в Скоп'є", – підсумував він.

Як відомо, на минулорічній міністерській зустрічі ОБСЄ, яку приймала Польща, Варшава відмовилася впустити Лаврова до країни. Цей крок викликав гнів Москви, яка назвала відмову "безпрецедентною і провокаційною".

Україна неодноразово закликала виключити Росію з ОБСЄ. Минулого місяця міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія зараз "вбиває" організацію, додавши, що "легко собі уявляє" її без російської присутності.