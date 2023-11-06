Невъездной Лавров просится на встречу ОБСЕ в Северной Македонии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится под санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, попросил разрешения посетить министерскую встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье.

Об этом в понедельник объявил глава северомакедонского МИД Буяр Османи, чья страна сейчас председательствует в ОБСЕ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

По словам Османи, он получил письмо от Лаврова, который "требовал обеспечить его присутствие в Скопье". "В связи с этим требованием есть несколько проблем", – напомнил глава МИД Северной Македонии.

Среди прочего, воздушное пространство его страны и соседних государств закрыто для российских самолетов из-за присоединения к санкциям Европейского Союза против РФ, поэтому для участия Лаврова "необходимо приложить определенные логистические усилия".

Османи указал, что, согласно правилам ОБСЕ, на министерской встрече должны присутствовать все 57 стран-членов.

"Однако это будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшие дни. Я надеюсь, что нам всем удастся присутствовать в Скопье", – подытожил он.

Как известно, на прошлогодней министерской встрече ОБСЕ, которую принимала Польша, Варшава отказалась впустить Лаврова в страну. Этот шаг вызвал гнев Москвы, которая назвала отказ "беспрецедентным и провокационным".

Украина неоднократно призывала исключить Россию из ОБСЕ. В прошлом месяце министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сейчас "убивает" организацию, добавив, что "легко себе представляет" ее без российского присутствия.