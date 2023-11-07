Пентагон назвав чотири цілі США на Близькому Сході

Міністерство оборони Сполучених Штатів заявило, що має чотири напрямки діяльності на Близькому Сході на тлі війни Ізраїлю проти бойового угруповання ХАМАС.

Про це журналістам сказав речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, США мають чотири цілі:

Захист сил і громадян США в регіоні.

Потік критично важливої допомоги у сфері безпеки до Ізраїлю, який захищається від подальших терористичних атак ХАМАС.

Координація з ізраїльтянами з метою сприяння звільненню заручників, утримуваних ХАМАС, в тому числі американських громадян.

Посилення військової присутності в усьому регіоні для стримування будь-яких державних чи недержавних суб’єктів від ескалації кризи за межами Гази.

Посилення військової присутності включає розгортання авіаносних ударних груп Gerald R. Ford та USS Dwight D. Eisenhower, які наразі перебувають у зоні відповідальності Центрального командування США, а також підводного човна класу Ohio.

Райдер зазначив, що за останні кілька тижнів іранські проксі здійснили напади на авіабазу Аль-Асад в Іраку та базу Аль-Танф у Сирії, де перебувають американські війська.

Він вказав, що внаслідок атак безпілотниками та ракетами було поранено кілька десятків людей.

Сполучені Штати в понеділок визнали, що в секторі Гази після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль жертвами бойових дій між сторонами стали "тисячі" людей.

Минулого місяця адміністрація президента США заявляла про нібито сотні загиблих у результаті обстрілу Ізраїлем лікарні на території, але й ізраїльська сторона, й західні держави вважають, що трагедію спричинила палестинська ракета, а кількість жертв значно нижча.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США та Ізраїль вивчають декілька варіантів майбутнього сектора Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.