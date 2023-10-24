В Італії заперечують кількість загиблих через вибух у лікарні в Газі

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що внаслідок вибуху у лікарні в Газі загинуло близько 50 осіб, а не майже 500, як заявив ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Sky TG24, інформує ANSA.

Глава МЗС Італії зазначив, що Ізраїль непричетний до ракетного удару по лікарні, адже поки що влучає лише по цілях терористичного угруповання ХАМАС.

"Навіть ракета, яка влучила в лікарню в Газі, і яку спочатку приписували Ізраїлю, не була його ракетою. Вона впала на автостоянку лікарні та спричинила близько 50 смертей, а не 500, як повідомлялося", – наголосив Таяні.

"Ми повинні запобігти тому, щоб пропаганда відігравала негативну роль, підбурюючи арабські маси", – резюмував очільник зовнішньополітичного відомства Італії.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що британська розвідка вважає причиною вибуху в лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази випущену з палестинського боку ракету.

Минулого тижня в лікарні Аль-Ахлі, що в секторі Гази, стався вибух. Палестинська влада заявила, що в результаті загинула 471 людина, але західні спецслужби вважають, що йдеться про меншу кількість жертв – 100-300.

Загибель цивільних в Аль-Ахлі спричинилась до хвилі антиізраїльських протестів у арабських країнах. Західні лідери засудили удар по лікарні, а в Єврокомісії закликали його розслідувати.

Раніше про непричетність Ізраїлю до того, що сталось, заявляли Сполучені Штати та Франція.