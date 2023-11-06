Пентагон: У Газі загинули й були поранені "тисячі" цивільних

Сполучені Штати в понеділок визнали, що в секторі Гази після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль жертвами бойових дій між сторонами стали "тисячі" людей.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Коментуючи інформацію про загиблих і поранених у Газі, Райдер сказав журналістам, що, за інформацією США, "це число вимірюється тисячами", але не навів конкретнішої інформації.

"Саме тому ми наголошуємо ізраїльтянам та іншим країнам регіону на тому, наскільки важливо доставити гуманітарну допомогу в Газу", – додав він.

Ізраїльські військові відповіли на атаку ХАМАС, в результаті якої на початку жовтня загинули 1400 людей, повітряним, наземним і морським наступом на Газу, в результаті якого, стверджує місцеве Міністерство охорони здоров’я, жертвами стали понад 10 тисяч.

Раніше президент США Джо Байден публічно поставив під сумнів достовірність даних "влади" сектору Гази.

Минулого місяця вона заявляла про нібито сотні загиблих у результаті обстрілу Ізраїлем лікарні на території, але й ізраїльська сторона, й західні держави вважають, що трагедію спричинила палестинська ракета, а кількість жертв значно нижча.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США та Ізраїль вивчають декілька варіантів майбутнього сектора Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.