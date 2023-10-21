Розвідка Франції не вважає Ізраїль причетним до удару по лікарні Гази

Управління військової розвідки Франції (DRM) у п’ятницю заявило, що вибух у лікарні в секторі Газі на початку тижня, який забрав життя багатьох людей, не був результатом ракетного удару Ізраїлю, а найімовірніше був спричинений падінням палестинської ракети.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У вівторок у лікарні Аль-Ахлі, що в секторі Гази, стався вибух. Палестинська влада заявила, що в результаті загинула 471 людина, але західні спецслужби вважають, що йдеться про меншу кількість жертв – до 100-300.

"Ніщо не дозволяє нам стверджувати, що це ізраїльський удар, але найбільш вірогідним (сценарієм. – Ред.) є палестинська ракета, в якої виникли проблеми з запуском", – заявили в DRM журналістам.

Французька розвідка на основі візуальних даних із місця події виснувала, що вирва від вибуху була занадто малою для ракет, які використовує Ізраїль.

"Найбільш вірогідною гіпотезою є палестинська ракета із зарядом близько п’яти кілограмів, яка вибухнула", – додали в DRM, вказавши, що палестинські угруповання мають ракети малого калібру з таким зарядом.

Військова розвідка Франції вирішила оприлюднити свій аналіз вибуху в Аль-Ахлі за дорученням президента Емманюеля Макрона з огляду на резонанс, який він викликав в арабському світі, де провину поклали на Ізраїль.

Загибель цивільних спричинилась до хвилі антиізраїльських протестів у арабських країнах. Західні лідери засудили удар по лікарні, а в Єврокомісії закликали його розслідувати.