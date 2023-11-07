Пентагон назвал четыре цели США на Ближнем Востоке

Министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что имеет четыре направления деятельности на Ближнем Востоке на фоне войны Израиля против боевой группировки ХАМАС.

Об этом журналистам сказал представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает "Европейская правда".

По его словам, США имеют четыре цели:

Защита сил и граждан США в регионе.

Поток критически важной помощи в сфере безопасности в Израиль, который защищается от дальнейших террористических атак ХАМАС.

Координация с израильтянами с целью содействия освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, в том числе американских граждан.

Усиление военного присутствия во всем регионе для сдерживания любых государственных или негосударственных субъектов от эскалации кризиса за пределами Газы.

Усиление военного присутствия включает развертывание авианосных ударных групп Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower, которые сейчас находятся в зоне ответственности Центрального командования США, а также подводной лодки класса Ohio.

Райдер отметил, что за последние несколько недель иранские прокси совершили нападения на авиабазу Аль-Асад в Ираке и базу Аль-Танф в Сирии, где находятся американские войска.

Он указал, что в результате атак беспилотниками и ракетами были ранены несколько десятков человек.

Соединенные Штаты в понедельник признали, что в секторе Газа после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль жертвами боевых действий между сторонами стали "тысячи" людей.

В прошлом месяце администрация президента США заявляла о якобы сотнях погибших в результате обстрела Израилем больницы на территории, но и израильская сторона, и западные государства считают, что трагедию вызвала палестинская ракета, а количество жертв значительно ниже.

Напомним, по данным СМИ, США и Израиль изучают несколько вариантов будущего сектора Газа после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.