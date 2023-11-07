США отрицают, что говорили Ирану о попытке прекратить огонь в Газе
Соединенные Штаты отрицают заявления Ирана о том, что американские чиновники присылали сообщение о том, что они добиваются прекращения огня в секторе Газа, где Израиль проводит военную операцию против боевой группировки ХАМАС.
Как пишет "Европейская правда", об этом CNN сказал представитель Совета национальной безопасности США.
Отвечая на вопрос о словах министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира-Абдоллахияна, что за последние три дня Вашингтон посылал Тегерану сообщение о стремлении США прекратить огонь в Газе, он заявил, что "это заявление является категорически ложным".
По его словам, Соединенные Штаты четко дали понять Ирану, что тот не должен стремиться к расширению конфликта, а также сказали о последствиях, если Тегеран решит это сделать.
"Мы также четко заявили публично и частным образом, что требуем освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. Освобождение заложников потребует гуманитарной паузы в боевых действиях. Любая задержка в этом процессе возлагается на ХАМАС", – отметил спикер.
Комментарии Амира-Абдоллахияна появились после того, как премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани совершил визит в Тегеран в понедельник, на следующий день после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Багдаде.
Перед этим госсекретарь США не согласился с призывами Иордании и Египта убедить Израиль прекратить огонь в секторе Газа.
Во время визита в Израиль Блинкен заявил, что США признают полное право Израиля защищаться, но имеет значение, как это осуществляют, и гражданское население в Газе должно быть защищено.
По информации СМИ, США ожидают, что в ближайшие дни Израиль изменит тактику боев против ХАМАС, уменьшив масштабы атак с воздуха и сосредоточившись на тактических наземных операциях.