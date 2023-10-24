У Литві визначились, в яких містах розмістять військових Бундесверу

Військовослужбовці німецької бригади, які прибуватимуть до Литви, будуть розміщені на об'єктах, що наразі будують у містах Рукла та Руднинкай, а також у Вільнюсі.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Однак міністр поки що не уточнив, де в литовській столиці планується розмістити німецьких солдатів.

"Принципове рішення вже ухвалено, і німецька сторона узгодить із нами остаточні місця та обсяги будівництва. Їхні потреби відрізняються, тому нам слід адаптувати деякі проєкти до умов німців", – сказав Анушаускас у військовому містечку в Рокантішкес.

За його словами, Литва й Німеччина ще мають намір підписати міждержавну угоду щодо цивільної інфраструктури, призначеної для німецьких сімей.

"Ми зобов'язалися побудувати інфраструктуру приймаючої країни, і гроші розподіляються відповідно до проєктів...А що стосується цивільних осіб, шкіл, соціальних питань, нам буде потрібна окрема угода з Німеччиною – міждержавна угода", – додав глава литовського Міноборони.

Як раніше заявляв міністр, основна частина німецької бригади буде перекинута в Литву вже 2026 року.

Спільна литовсько-німецька робоча група домовилася підписати план розгортання бригади до 22 грудня.

Німеччина очолює багатонаціональний батальйон НАТО, розгорнутий в Литві, з 2017 року. Поки що Бундесвер розмістив у Литві на постійній основі лише так званий штаб бригади, тоді як бойові підрозділи відправляються до країн Балтії лише на більш тривалі навчання, а потім повертаються до своїх казарм у Німеччині.

У Берліні говорили, що планують відправити додатково близько чотирьох тисяч солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації до Литви для зміцнення східного флангу НАТО.