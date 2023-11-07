Германия разместит в Литве два танковых батальона

Германия определилась с подразделениями, которые на постоянной основе сформируют 42 танковую бригаду ее вооруженных сил в Литве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Минобороны страны.

В Литву будут переброшены 203-й бронетанковый батальон и 122-й бронепехотный батальон. В дополнение к командным и вспомогательным элементам, бригада будет состоять из трех боевых батальонов.

Это решение принял министр обороны Борис Писториус по предложению генерального инспектора Бундесвера. Два сформированных батальона будут переведены в Литву после того, как будет создана необходимая инфраструктура.

Третий батальон сначала останется ротационной усиленной боевой группой. Она будет состоять из подразделений, дислоцированных в Германии, которую усилят другие страны, в частности Нидерланды и Норвегия.

Ранее сообщалось, что Минобороны Германии сейчас разрабатывает детальную систему финансовых, социальных и кадровых стимулов для того, чтобы способствовать переводу войск на постоянное место дислокации в Литву в ближайшие месяцы.

Напомним, власти Литвы потратили около 230 миллионов евро на строительство трех военных городков в Рокантишкесе, Шяуляе и Шилальском районе.

Министр обороны Арвидас Анушаускас рассказал, что военнослужащие немецкой бригады, которые будут прибывать в Литву, будут размещены на объектах, которые сейчас строят в городах Рукла и Руднинкай, а также в Вильнюсе.