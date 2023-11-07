Секретар Радбезу Вірменії відмовився їхати в Москву на зустріч СНД

Секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян не братиме участь в зустрічі секретарів рад безпеки держав СНД, яка запланована на 8 листопада в Москві.

Про це у коментарі Арменпрес розповіла речниця вірменського Радбезу Татевік Петросян, повідомляє "Європейська правда".

"Секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян не поїде до Москви і не братиме участь в черговому засіданні секретарів рад безпеки держав-учасниць СНД, яке відбудеться 8 листопада у столиці Російської Федерації Москві", – сказала Петросян.

Про причини такого рішення вона не поінформувала.

Напруження у відносинах між Вірменією і Росією почало відчуватись після вересневих подій, коли Азербайджан внаслідок воєнної операції встановив контроль над Нагірним Карабахом. У Вірменії покладають на РФ відповідальність не лише за те, що розміщені у Карабаху "миротворці" були абсолютно пасивними, але й за відверте підігравання діям Баку.

МЗС Росії публічно критикувало останні заяви прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна за "розворот від РФ".

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