Секретарь Совбеза Армении отказался ехать в Москву на встречу с коллегами по СНГ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не будет участвовать во встрече секретарей советов безопасности государств СНГ, которая запланирована на 8 ноября в Москве.

Об этом в комментарии Арменпресс рассказала пресс-секретарь армянского Совбеза Татевик Петросян, сообщает "Европейская правда".

"Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не поедет в Москву и не будет участвовать в очередном заседании секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, которое состоится 8 ноября в столице Российской Федерации Москве", – сказала Петросян.

О причинах такого решения она не проинформировала.

Напряжение в отношениях между Арменией и Россией начало ощущаться после событий прошлого месяца, когда Азербайджан в результате военной операции установил контроль над Нагорным Карабахом. В Армении возлагают на РФ ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивными, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.

МИД России публично критиковал последние заявления премьера Армении Никола Пашиняна за "разворот от РФ".

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