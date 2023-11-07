У Facebook поширили дипфейк, де Санду закликала голосувати за проросійських політиків

Адміністрація президентки Молдови Маї Санду просить компанію Meta вилучити із соцмережі Facebook дипфейк, на якому політикиня нібито закликала голосувати на місцевих виборах за кандидатів, пов’язаних із проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором.

Про це йдеться в коментарі адміністрації для порталу NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

За два дні загальних місцевих виборів у Молдові в мережі поширили два відеоролики, на яких Санду нібито повідомила про свою відставку й закликала громадян підтримати кандидата в мери Кишинева від партії "Відродження", пов'язаної з Іланом Шором.

Фото: скриншот

Звернення президентки Молдови було дипфейком, тобто згенерованим за допомогою штучного інтелекту роликом, але його прокоментували понад дві тисячі разів, 1400 разів поширили й майже 5000 разів уподобали.

Як пише NewsMaker, відео поширювалось зі сторінки, на якій публікує свою рекламу й сам Шор.

В адміністрації президентки Молдови назвали дипфейк "ще одним доказом спроби дестабілізації в країні злочинною групою, яка працює на іноземну державу".

"Ми звернулися до компанії Meta інституційними каналами з проханням видалити цей ролик із Facebook, і очікуємо від них якнайшвидшого втручання", – додала речниця Санду.

Нагадаємо, 5 листопада в Молдові відбулися загальні місцеві вибори. Жителі країни обирали 898 мерів і 11 058 членів місцевих рад.

Дивіться детально про ситуацію у відео "ЄвроПравди": Голосування без агентів РФ. Чому вибори у Молдові стали сенсацією, а також статті: Беззаконням по Росії: як уряд Молдови зняв з виборів агентів РФ та що з цього вийшло.