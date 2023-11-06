У Молдові заявили про "безпрецедентне втручання Росії" під час місцевих виборів

Спікер молдовського парламенту Ігор Гросу заявив, що місцеві вибори відбулися в умовах "безпрецедентного втручання Росії у внутрішні справи Молдови за допомогою брудних грошей і пропаганди".

Заяву спікера наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, під час місцевих виборів "Кремль і проросійські сили кинули всі сили".

"Вони поставили на злочинні угруповання, а також на політичні сили, що прикриваються проєвропейськими та демократичними ідеями. Незважаючи на безпрецедентне втручання іноземної держави, PAS і європейським командам кандидатів вдалося отримати найкращий результат у країні", – сказав Гросу.

Нагадаємо, 5 листопада в Молдові відбулися загальні місцеві вибори. Жителі країни обирали 898 мерів і 11 058 членів місцевих рад. Щоб вибори визнали дійсними, необхідно, щоб у них узяла участь щонайменше чверть від кількості виборців, занесених до виборчих списків у кожному виборчому окрузі.

У той самий час представники проєвропейської партії PAS президентки Маї Санду не змогли виграти у найбільших містах.

Згідно з попередніми даними ЦВК, на виборах мера Кишинева перемогу здобув нинішній мер Іон Чебан, набравши 50,62% голосів.

При цьому за два дні до виборів комісія з надзвичайних ситуацій Молдови виключила з передвиборчих перегонів усіх кандидатів від політичної партії "Шанс" – нового проєкту проросійського олігарха-втікача Ілана Шора.

Таке рішення ухвалили на підставі звіту голови Служби інформації та безпеки Молдови Александра Мустяце, згідно з яким Росія активізувала гібридну війну проти країни, кинувши на це мільярд леїв і підключивши кримінальне угруповання Шора

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