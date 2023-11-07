В Facebook распространили дипфейк, где Санду призвала голосовать за пророссийских политиков
Администрация президента Молдовы Майи Санду просит компанию Meta изъять из соцсети Facebook дипфейк, на котором политик якобы призвала голосовать на местных выборах за кандидатов, связанных с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.
Об этом говорится в комментарии администрации для портала NewsMaker, сообщает "Европейская правда".
За два дня до всеобщих местных выборов в Молдове в сети распространили два видеоролика, на которых Санду якобы сообщила о своей отставке и призвала граждан поддержать кандидата в мэры Кишинева от партии "Возрождение", связанной с Иланом Шором.
Обращение президента Молдовы было дипфейком, то есть сгенерированным с помощью искусственного интеллекта роликом, но его прокомментировали более двух тысяч раз, 1400 раз распространили и почти 5000 раз лайкнули.
Как пишет NewsMaker, видео распространялось со страницы, на которой публикует свою рекламу и сам Шор.
В администрации президента Молдовы назвали дипфейк "еще одним доказательством попытки дестабилизации в стране преступной группой, которая работает на иностранное государство".
"Мы обратились к компании Meta по институциональным каналам с просьбой удалить этот ролик с Facebook, и ожидаем от них скорейшего вмешательства", – добавила пресс-секретарь Санду.
Напомним, 5 ноября в Молдове состоялись всеобщие местные выборы. Жители страны выбирали 898 мэров и 11 058 членов местных советов.
Смотрите подробно о ситуации в видео "ЕвроПравды", а также статье: Беззаконием по России: как правительство Молдовы сняло с выборов агентов РФ и что из этого вышло.