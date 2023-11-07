У Байдена просять Конгрес підтримати майже $12 млрд бюджетної допомоги Україні

Міністерка фінансів США Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, державний секретар Ентоні Блінкен та директорка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер закликали Конгрес затвердити виділення Україні 11,8 мільярда доларів бюджетної підтримки.

Про це йдеться в спільному листі посадовців Білого дому, який цитує "Європейська правда".

Ключові посадовці адміністрації Джо Байдена пояснюють, що пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов'язана з її успіхами на полі бою, "забезпечуючи функціонування уряду та економіки і дозволяючи Україні зосередити свої ресурси на обороні".

У листі вказується, що сума цієї підтримки, про яку просить Білий дім, менша, ніж виділена у 2023 році – 14,4 мільярда доларів, у зв’язку з "інвестиціями США в успіх України та роботі із залучення допомоги від інших країн".

"Україна вжила болючих заходів для ліквідації несуттєвих витрат, а військові витрати складають понад 100% її податкових надходжень, що робить її повністю залежною від зовнішньої підтримки для подальшого функціонування уряду й економіки", – вказують посадовці.

Вони додали, що 11,8 мільярда доларів – це мінімальна сума, необхідна для покриття базових потреб України, й хоча Канада та країни ЄС надають більшу підтримку, якщо рахувати у відсотках від ВВП, "цих та інших джерел недостатньо", аби покрити дефіцит українського бюджету.

Окремо посадовці Білого дому наголошують на підзвітності й контролю за тим, як витрачаються кошти на бюджетну підтримку України, а також те, що вони підштовхують Київ до реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. 11,8 мільярда доларів – це частина з цього пакета допомоги, спрямована на бюджетну підтримку.

Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом із асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

Читайте також: Американська буря навколо України: від чого залежить продовження допомоги США.