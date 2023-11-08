У Конгресі підтримали законопроєкт про передачу Україні заморожених активів РФ

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт про використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні.

Як пише "Європейська правда", це рішення ухвалили під час слухання відповідного законопроєкту.

Документ уповноважує держсекретаря США надати додаткову допомогу Україні, використовуючи активи, конфісковані в російського Центробанку та інші суверенні активи РФ.

Згідно з законопроєктом, протягом 180 днів після набрання чинності законом держсекретар має надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарної допомоги.

Документ також забороняє повернення коштів російським структурам, щодо яких було запроваджено санкції, доки РФ не піде з України та не погодиться виплатити їй компенсацію.

Тепер законопроєкт мають розглянути у Конгресі США.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Євросоюзі наближаються до рішення про загальний правовий механізм для використання заморожених російських активів на користь України.

Водночас Конституційна комісія Рійгікогу – парламенту Естонії – у вівторок схвалила підготовлений урядом законопроєкт, який дозволить спрямувати на відбудову Україні заморожених російських активів, що перебувають під міжнародними санкціями.