В Конгрессе поддержали законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине.

Как пишет "Европейская правда", это решение приняли во время слушания соответствующего законопроекта.

Документ уполномочивает госсекретаря США оказать дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у российского Центробанка и другие суверенные активы РФ.

Согласно законопроекту, в течение 180 дней после вступления в силу закона госсекретарь должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи.

Документ также запрещает возврат средств российским структурам, в отношении которых были введены санкции, пока РФ не уйдет из Украины и не согласится выплатить ей компенсацию.

Теперь законопроект должны рассмотреть в Конгрессе США.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Евросоюзе приближаются к решению об общем правовом механизме для использования замороженных российских активов в пользу Украины.

В то же время Конституционная комиссия Рийгикогу – парламента Эстонии – во вторник одобрила подготовленный правительством законопроект, который позволит направить на восстановление Украины замороженных российских активов, находящихся под международными санкциями.