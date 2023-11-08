Британія запровадила санкції проти російських золотодобувних компаній

Велика Британія запровадила санкції проти російських 29 громадян і компаній, які пов’язані із золотодобувним і нафтовим секторами країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Під санкції потрапили компанії Nord Gold Plc і Highland Gold Mining Ltd., а також АТ "Красцветмет" – один з найбільших виробників дорогоцінних металів і виробів з них.

Також заходи стосуються структур, які РФ використовує для пом’якшення ефекту від санкцій та їхнього обходу.

Зокрема, під обмеження потрапила мережа, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка несе відповідальність за переказ понад 300 млн доларів доходів від золота в Росію.

У санкційному списку опинилась Paramount Energy & Commodities DMCC, оскільки непрозорі структури власності були використані Росією для зменшення впливу санкцій, пов’язаних з нафтою.

"Сьогоднішні санкції вдарять по тих, хто сприяє Путіну, допомагаючи йому зменшити вплив наших санкцій на російське золото і нафту – два критично важливих джерела доходів для російської військової машини", – зазначив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.

Напередодні США запровадили експортні обмеження проти семи фізичних осіб та трьох компаній за постачання електроніки подвійного призначення до Росії.

Перед цим управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про масштабний пакет санкцій проти 130 фізичних та юридичних осіб, які сприяють ухилянню Росії від економічних обмежень та допомагають їй постачати технології для військового виробництва.