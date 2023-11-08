РосСМИ: В Еврокомиссии отказались учитывать "права русскоязычных" на пути Украины в ЕС

Еврокомиссия при оценке готовности Украины к вступлению в Евросоюз не будет учитывать ситуацию с русским языком в Украине, утверждают российские пропагандистские СМИ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило российское государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

"Я буду говорить максимально четко: использование русского языка – это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание (при оценке выполнения Украиной реформ. – Ред.)", – приводит агентство слова чиновника.

При этом, как утверждает агентство, в ЕС заинтересованы в завершении реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар в Украине.

"Речь идет о вопросах с выполнением рекомендаций Венецианской комиссии, утвержденных в июне и в октябре этого года. Они касаются многочисленных нацменьшинств, включая венгерское, румынское и болгарское. Эти рекомендации также касаются государственного языка, СМИ и образования", – сказал чиновник.

В среду, 8 ноября, в Брюсселе состоялся закрытый брифинг для медиа с разъяснением решения Еврокомиссии.

"ЕП" не может проверить, является ли дословно корректным цитирование "источника", приведенное российским правительственным СМИ после этой встречи.

Однако, по информации "Европейской правды", то, что требования по "защите" русского языка (в том числе те, что вошли в раскритикованное в Украине заключение Венецианской комиссии), не будут преградой для движения к вступлению в ЕС – соответствует реальной позиции Еврокомиссии.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.

В частности, Еврокомиссия напомнила Украине о необходимости выполнить рекомендации Венецианской комиссии в части реформы законодательства о нацменьшинствах.

Смотрите также видео ЕП с объяснением решения Брюсселя по Украине.