Кулеба назвав послам Бельгії три конкретні речі, якими вони можуть допомогти Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в межах свого візиту до Брюсселя звернувся до учасників конференції послів Бельгії, де закликав їх продовжити підтримку України на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", виступ Кулеби опублікувала пресслужба МЗС.

У завершальній частині виступу голова української дипломатії згадав три питання, в яких бельгійська сторона може підтримати Київ.

Перший пункт – українська "формула миру", остання зустріч щодо якої зібрала представників 66 країн.

"Нам потрібно, щоб до нас приєднались більше африканських, азіатських і південноазіатських країн. Отже, посли тих країн, які працюють у цих регіонах, ви можете зробити свій внесок у розширення кола країн, які вже сидять за цим столом, і почати знайомитися з деталями того, чим є "формула миру", – пояснив Кулеба.

Другим пунктом, який він згадав, була зброя, а саме подальші домовленості про постачання військової техніки та іншого обладнання та нарощування їхнього виробництва.

"І я справді вважаю, що єдиний спосіб зміцнити стратегічну безпеку в Європі – створення спільної політики щодо виробництва і спільного виробництва озброєнь. Для країн G7, ЄС, країн-кандидатів на вступ до ЄС і всіх тих, хто поділяє спільні цінності та принципи", – зазначив голова МЗС.

Третім пунктом Кулеба вказав дипломатичну підтримку резолюцій ООН, позаяк вплив Бельгії в Організації Об'єднаних Націй добре відомий.

"Я ціную вашу участь і просування українських резолюцій і закликаю вас продовжувати цю підтримку", – сказав міністр.

Раніше Дмитро Кулеба провів зустріч із бельгійською колегою Аджею Лябіб, під час якої було оголошено, що членство України в ЄС буде серед пріоритетів бельгійського головування в Раді Євросоюзу у першій половині наступного року.