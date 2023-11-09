В Іспанії розпочали нові навчання українських військових на ЗРК Hawk

Новий контингент українських військовослужбовців розпочав в Іспанії навчання з використання зенітно-ракетних комплексів Hawk.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Як йдеться у повідомленні, на продовження заходів, вже проведених протягом першої половини 2023 року, 74-й зенітно-артилерійський полк проводить новий курс підготовки кількох десятків українських військовослужбовців з використання та обслуговування ЗРК HAWK.

Міноборони Іспанії

Міноборони Іспанії зазначає, що ці навчання покликані покращити можливості протиповітряної оборони України перед загрозою літаків, ракет чи безпілотників.

Комплексна підготовка начального модуля, що включає теоретичні та практичні заняття, здійснюється в Дос Ерманасі, а для формування команди інструкторів було відібрано висококваліфікований та досвідчений особовий склад полку, вказує відомство.

Раніше Іспанія підтвердила надання Україні шести пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk та анонсувала поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм.

Іспанський уряд ухвалив рішення передати Україні шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk за підсумками переговорів голови уряду Іспанії Педро Санчеса й президента Володимира Зеленського.

Ще в жовтні 2022 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що на прохання Альянсу Іспанія передасть чотири пускові установки системи ППО Hawk, а в листопаді того ж року – оголосила про надання ще двох пускових установок.