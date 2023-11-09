В Испании началось новое обучение украинских военных на ЗРК Hawk

Новый контингент украинских военнослужащих начал в Испании учения по использованию зенитно-ракетных комплексов Hawk.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство обороны страны.

Как говорится в сообщении, в продолжение мероприятий, уже проведенных в течение первой половины 2023 года, 74-й зенитно-артиллерийский полк проводит новый курс подготовки нескольких десятков украинских военнослужащих по использованию и обслуживанию ЗРК HAWK.

Минобороны Испании

Минобороны Испании отмечает, что эти учения призваны улучшить возможности противовоздушной обороны Украины перед угрозой самолетов, ракет или беспилотников.

Комплексная подготовка учебного модуля, включающая теоретические и практические занятия, осуществляется в Дос Эрманасе, а для формирования команды инструкторов был отобран высококвалифицированный и опытный личный состав полка, указывает ведомство.

Ранее Испания подтвердила предоставление Украине шести пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk и анонсировала поставку артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм.

Испанское правительство приняло решение передать Украине шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk по итогам переговоров главы правительства Испании Педро Санчеса и президента Владимира Зеленского.

Еще в октябре 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что по просьбе Альянса Испания передаст четыре пусковые установки системы ПВО Hawk, а в ноябре того же года – объявила о предоставлении еще двух пусковых установок.