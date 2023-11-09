Словаччина продовжить курс на відмову від російського ядерного палива  

Словаччина планує перейти з російського ядерного палива на американське і французьке, незважаючи на попередню критику з боку проросійських націоналістів з керівної Словацької національної партії.

Про це заявила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Лідер Словацької національної партії Андрей Данко назвав відмову від російського ядерного палива передвиборчою казкою, додавши, що це не так просто, як замінити масло в автомобілі, але новий словацький уряд продовжує реалізацію цього плану.

"Так, це зобов'язання (відходу від ядерного палива РФ. – Ред.), безумовно, є, і не тільки з боку Словацької Республіки, але і з боку Європейського Союзу", – сказала Сакова. Вона також повідомила, що обговорювала перехід з директором електростанції Slovenské elektrárne.

Електростанція оголосила про плани співпраці з американською компанією Westinghouse у серпні. Наразі Словаччина покладається винятково на російське ядерне паливо, що є особливо відчутним, оскільки майже 60% енергії, яку виробляє країна, базується на атомі.

Перші поставки американського палива мають відбутися протягом року, оскільки воно має пройти процедуру узгодження. Електростанція також підписала меморандум про співпрацю з французькою компанією Framatom.

Посол Франції Паскаль ле Дунфф підтвердив французько-словацькі плани в інтерв'ю Euractiv Slovakia. "Ми спілкуємося зі словацькими компаніями, які могли б стати частиною ланцюжка поставок нового ядерного палива", – підкреслив посол.

Він також додав, що державна компанія Électricité de France – EDF, яка управляє французькими атомними електростанціями, хоче співпрацювати зі Словаччиною для розвитку всієї ядерної екосистеми.

Але одним з потенційних каменів спотикання у забезпеченні нового неросійського джерела є зберігання відпрацьованого ядерного палива. Наразі в Європі немає жодного повністю функціонуючого глибокого сховища. Франція має три поверхневих сховища, але глибоке сховище все ще перебуває на стадії проєктування. Воно має вмістити все відпрацьоване паливо французького виробництва.

Щодо співпраці зі Словаччиною у цьому питанні, посол зазначив, що "це поки що початкові переговори зі словацькою стороною, а не конкретні рішення".

У вересні повідомляли, що Угорщина зробила крок для заміни російського ядерного палива на французьке.

Раніше у США заявили, що залежність від російського ядерного палива становить критичну загрозу національній безпеці та кліматичним цілям.