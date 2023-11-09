Словакия продолжит курс на отказ от российского ядерного топлива

Словакия планирует перейти с российского ядерного топлива на американское и французское, несмотря на предыдущую критику со стороны пророссийских националистов руководящей Словацкой национальной партии.

Об этом заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко назвал отказ от российского ядерного топлива сказкой перед выборами, добавив, что это не так просто, как заменить масло в автомобиле, но новое словацкое правительство продолжает реализацию этого плана.

"Да, это обязательство (ухода от ядерного топлива РФ. – Ред.),, безусловно, есть, и не только со стороны Словацкой Республики, но и со стороны Европейского Союза", – сказала Сакова. Она также сообщила, что обсуждала переход с директором электростанции Slovenské elektrárne.

Электростанция объявила о планах сотрудничества с американской компанией Westinghouse в августе. Сейчас Словакия полагается исключительно на российское ядерное топливо, что особенно ощутимо, поскольку почти 60% энергии, которую производит страна, базируется на атоме.

Первые поставки американского топлива должны состояться в течение года, поскольку оно должно пройти процедуру согласования. Электростанция также подписала меморандум о сотрудничестве с французской компанией Framatom.

Посол Франции Паскаль ле Дунфф подтвердил французско-словацкие планы в интервью Euractiv Slovakia. "Мы общаемся со словацкими компаниями, которые могли бы стать частью цепочки поставок нового ядерного топлива", – подчеркнул посол.

Он также добавил, что государственная компания Électricité de France – EDF, которая управляет французскими атомными электростанциями, хочет сотрудничать со Словакией для развития всей ядерной экосистемы.

Но одним из потенциальных камней преткновения в обеспечении нового нероссийского источника является хранение отработанного ядерного топлива. В Европе нет ни одного полностью функционирующего глубокого хранилища. Франция имеет три поверхностных хранилища, но глубокое хранилище все еще находится на стадии проектирования. Оно должно вместить все отработанное топливо французского производства.

Относительно сотрудничества со Словакией в этом вопросе, посол отметил, что "это пока начальные переговоры со словацкой стороной, а не конкретные решения".

В сентябре сообщалось, что Венгрия сделала шаг для замены российского ядерного топлива на французское.

Ранее в США заявили, что зависимость от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и климатическим целям.