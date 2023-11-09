В ЄСПЛ не заперечують проти видачі Україною США американця, що воював на Донбасі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заявив, що не вбачатиме порушення Конвенції з прав людини у разі екстрадиції Україною до США Крейга Ленга, американця, що у 2015-19 роках воював на Донбасі.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі ЄСПЛ.

Заявник, Крейг Остін Ленг, є громадянином США, який народився в 1990 році і проживає в Києві. Ленг, який раніше служив в армії США, воював у складі різних українських збройних формувань протягом декількох періодів у 2015-19 роках.

Справа стосується можливої екстрадиції Ленга до США за запитом американського уряду. Його розшукують у штатах Флорида, Північна Кароліна та Арізона за декілька злочинів, серед яких, зокрема, використання та застосування вогнепальної зброї під час та у зв'язку з насильницьким злочином, що призвів до вбивства; змова з метою вбивства, викрадення, каліцтва або поранення людей в іноземній державі (зокрема, у Венесуелі); порушення акту про нейтралітет; а також підробка паспорта.

Посилаючись на статтю 3 (заборона нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження) Європейської конвенції, Ленг стверджує, що в разі екстрадиції до США він ризикує отримати вирок про довічне ув'язнення без надії на звільнення.

"Європейський суд з прав людини вважає, що не буде порушення статті 3 Конвенції, якщо заявник буде екстрадований до Сполучених Штатів Америки", – заявили у суді.

Разом з тим ці рішення не є остаточними.

"Протягом трьох місяців після винесення рішення будь-яка сторона може вимагати передачі справи на розгляд Великої палати Суду. Якщо таке клопотання подається, колегія з п'яти суддів розглядає, чи заслуговує справа на подальший розгляд. У такому випадку Велика палата розглядає справу і виносить остаточне рішення", – пояснили в ЄСПЛ.

Якщо запит про передачу справи на розгляд відхиляється, рішення палати стає остаточним у той самий день.

У березні 2021 року суд у Києві змінив своє попереднє рішення і схвалив видачу до суду в США американця, який воював за Україну на Донбасі, а у Флориді розшукується за подвійне вбивство.

Американська преса звертає увагу на праворадикальні погляди Крейга Ленга (які він сам заперечує), і на те, що на російсько-українській війні він якийсь час був у лавах української організації праворадикального спрямування "Правий сектор".