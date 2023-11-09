В ЕСПЧ не возражают против выдачи Украиной США американца, воевавшего на Донбассе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что не будет видеть нарушения Конвенции по правам человека в случае экстрадиции Украиной в США Крейга Лэнга, американца, который в 2015-19 годах воевал на Донбассе.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ЕСПЧ.

Заявитель, Крейг Остин Лэнг, является гражданином США, который родился в 1990 году и проживает в Киеве. Ленг, который ранее служил в армии США, воевал в составе различных украинских вооруженных формирований в течение нескольких периодов в 2015-19 годах.

Дело касается возможной экстрадиции Лэнга в США по запросу американского правительства. Его разыскивают в штатах Флорида, Северная Каролина и Аризона за ряд преступлений, среди которых, в частности, использование и применение огнестрельного оружия во время и в связи с насильственным преступлением, которое привело к убийству; сговор с целью убийства, похищения, увечья или ранения людей в иностранном государстве (в частности, в Венесуэле); нарушение акта о нейтралитете; а также подделка паспорта.

Ссылаясь на статью 3 (запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции, Лэнг утверждает, что в случае экстрадиции в США он рискует получить приговор о пожизненном заключении без надежды на освобождение.

"Европейский суд по правам человека считает, что не будет нарушения статьи 3 Конвенции, если заявитель будет экстрадирован в Соединенные Штаты Америки", – заявили в суде.

Вместе с тем эти решения не являются окончательными.

"В течение трех месяцев после вынесения решения любая сторона может требовать передачи дела на рассмотрение Большой палаты Суда. Если такое ходатайство подается, коллегия из пяти судей рассматривает, заслуживает ли дело дальнейшего рассмотрения. В таком случае Большая палата рассматривает дело и выносит окончательное решение", – пояснили в ЕСПЧ.

Если запрос о передаче дела на рассмотрение отклоняется, решение палаты становится окончательным в тот же день.

В марте 2021 года суд в Киеве изменил свое предыдущее решение и одобрил выдачу в суд в США американца, который воевал за Украину на Донбассе, а во Флориде разыскивается за двойное убийство.

Американская пресса обращает внимание на праворадикальные взгляды Крейга Лэнга (которые он сам отрицает) и на то, что на российско-украинской войне он какое-то время был в рядах украинской организации праворадикального направления "Правый сектор".