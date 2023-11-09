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Кулеба відповів прихильникам переговорів із РФ: З 2014 року їх було 200 раундів

Четвер, 9 листопада 2023, 12:46

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заклики західних посадовців щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Кулеба нагадав, що з 2014 року, коли РФ окупувала Крим і вторгнулася на Донбас, по 2022 рік Україна провела близько 200 раундів переговорів з РФ.

За цей час було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню, всі з них Росія швидко порушувала, додав міністр.

"Жоден з 200 раундів переговорів чи 20 угод про припинення вогню не завадили Путіну розпочати брутальне повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Ті, хто стверджує, що Україна повинна вести переговори з Росією зараз, або непоінформовані, або введені в оману, або вони на боці Росії і хочуть, щоб Путін взяв паузу перед ще більшою агресією", – підкреслив Кулеба.

Раніше телеканал NBC, з посиланням на джерела, повідомляв, що офіційні особи США та Європи розпочали закриті перемовини з Києвом щодо можливих мирних переговорів із Кремлем, щоб покласти край війні.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав небезпечними роздуми західних посадовців щодо можливості таких переговорів.

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Кулеба Війна з РФ