Глава МЗС Литви вважає небезпечними розмови на Заході про мирні переговори щодо України

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс називає небезпечними роздуми західних посадовців щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Американське телебачення NBC, з посиланням на джерела, повідомило наприкінці листопада, що офіційні особи США та Європи розпочали закриті перемовини з Києвом щодо можливих мирних перемовин із Кремлем, щоб покласти край війні.

"Моя позиція полягає в тому, що це дуже небезпечні обговорення", – заявив литовський міністр.

За його словами, Україна має сама вирішити, чи починати, і якщо так, то коли, подібні переговори.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив минулого тижня, що не готовий до таких переговорів із Росією доти, доки війська останньої не будуть виведені з території країни.

"Якщо Україна вирішить продовжити переговори через те, що їй не нададуть достатньої кількості зброї, це також наша відповідальність", – заявив Ландсбергіс.

За його словами, це, перш за все, збільшить загрозу для країн Балтії.

"Таким чином ми разом закріпили б, що російська експансія є можливим засобом зміни кордонів на європейському континенті. Оскільки ми перебуваємо так близько до Росії та Білорусі, це безпосередньо має на увазі підвищену загрозу для нас", – заявив глава литовської дипломатії.

Нагадаємо, у вересні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не може вести мирні переговори з Путіним, оскільки тому не можна довіряти.

Він також казав, що розв’язану Росією війну не можна зупинити, сівши за стіл переговорів.