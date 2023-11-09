Кулеба ответил сторонникам переговоров с РФ: С 2014 года их было 200 раундов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал призывы относительно мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Кулеба напомнил, что с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и вторглась на Донбасс, по 2022 год Украина провела около 200 раундов переговоров с РФ.

За это время было достигнуто 20 договоренностей о прекращении огня, все из них Россия быстро нарушала, добавил министр.

"Ни один из 200 раундов переговоров или 20 соглашений о прекращении огня не помешали Путину начать грубое полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Те, кто утверждает, что Украина должна вести переговоры с Россией сейчас, или не информированы, или введены в заблуждение, или они на стороне России и хотят, чтобы Путин взял паузу перед еще большей агрессией", – подчеркнул Кулеба.

Ранее телеканал NBC, со ссылкой на источники, сообщал, что официальные лица США и Европы начали закрытые переговоры с Киевом о возможных мирных переговоров с Кремлем, чтобы положить конец войне.

Дипломатические источники в ЕС ранее назвали эту информацию неправдивой.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал опасными размышления западных чиновников о возможности таких переговоров.