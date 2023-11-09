Четырех польских евродепутатов лишили иммунитета

Европарламент в четверг, 9 ноября, проголосовал за лишение иммунитета польских депутатов Беаты Кемпы, Беаты Мазурек, Патрика Яки и Томаша Порембы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Четверых политиков в разжигании ненависти обвинил Рафал Гавел, основатель Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения. Он был осужден в Польше за финансовые растраты, его разыскивает полиция.

Гавел, проживающий в Норвегии, подал дополнительный обвинительный акт в ноябре 2021 года после того, как прокуратура дважды отклонила обвинения как необоснованные.

Он обвинил четырех депутатов в "совершении расистских преступлений на польской земле" за то, что они распространили или лайкнули в социальных сетях предвыборный ролик правящей польской партии "Право и справедливость" из кампании перед местными выборами 2018 года. В ролике говорилось об опасности наплыва нелегальных иммигрантов в Европу.

Впоследствии судья Варшавского суда Эдита Снастин-Юркун обратилась в Европарламент с запросом о снятии иммунитетов.

Докладчик Комитета по правовым вопросам ЕП Жиль Лебретон, в компетенцию которого входит предоставление заключения по таким запросам, счел его политически мотивированным и рекомендовал его отклонить. Однако во вторник Комитет по юридическим вопросам проголосовал за это предложение.

Также ранее стало известно, что арестованный по подозрению в коррупции бывший министр государственных активов Польши Влодзимеж Карпиньский может стать депутатом Европарламента.