Четырех польских евродепутатов лишили иммунитета
Европарламент в четверг, 9 ноября, проголосовал за лишение иммунитета польских депутатов Беаты Кемпы, Беаты Мазурек, Патрика Яки и Томаша Порембы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Четверых политиков в разжигании ненависти обвинил Рафал Гавел, основатель Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения. Он был осужден в Польше за финансовые растраты, его разыскивает полиция.
Гавел, проживающий в Норвегии, подал дополнительный обвинительный акт в ноябре 2021 года после того, как прокуратура дважды отклонила обвинения как необоснованные.
Он обвинил четырех депутатов в "совершении расистских преступлений на польской земле" за то, что они распространили или лайкнули в социальных сетях предвыборный ролик правящей польской партии "Право и справедливость" из кампании перед местными выборами 2018 года. В ролике говорилось об опасности наплыва нелегальных иммигрантов в Европу.
Впоследствии судья Варшавского суда Эдита Снастин-Юркун обратилась в Европарламент с запросом о снятии иммунитетов.
Докладчик Комитета по правовым вопросам ЕП Жиль Лебретон, в компетенцию которого входит предоставление заключения по таким запросам, счел его политически мотивированным и рекомендовал его отклонить. Однако во вторник Комитет по юридическим вопросам проголосовал за это предложение.
Также ранее стало известно, что арестованный по подозрению в коррупции бывший министр государственных активов Польши Влодзимеж Карпиньский может стать депутатом Европарламента.