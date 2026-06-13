Глава МВС Німеччини закликає захистити Бундестаг від дронів

Глава МВС Німеччини Александр Добріндт вимагає постійного захисту Бундестагу від дронів.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

Добріндт вважає, що ризик можливих атак безпілотників на Бундестаг та інші конституційні органи зріс.

У листі до голови Бундестагу Юлії Кльокнер він закликає створити постійно активну систему протидії дронам для захисту ключових державних інститутів.

"Захист конституційних органів набуває особливого значення на тлі абстрактної, але реальної загрози", – пише Добріндт.

Зростання кількості безпілотників, помічених протягом останніх місяців, зробило служби безпеки ще більш настороженими.

Приводом для листа став запит Кльокнер, надісланий у грудні. У ньому голова Бундестагу цікавилася, якою мірою новий підрозділ федеральної поліції з боротьби з безпілотниками може бути задіяний для охорони парламенту.

У своїй відповіді Добріндт уточнює, що цей підрозділ може надавати тимчасову підтримку в рамках адміністративної допомоги.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Німеччині відкрили новий національний центр із захисту від дронів, щоб забезпечити кращу координацію між центральним урядом і владою федеральних земель.

Німеччина також створила новий поліцейський підрозділ, що спеціалізується на захисті від дронів, в якому планують залучити понад 130 співробітників.

Німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.