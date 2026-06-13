ЗМІ: Трамп і Зеленський візьмуть участь у робочій зустрічі G7

Президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії G7 у Франції у вівторок.

Про це розповів неназваний представник американської адміністрації, якого цитує Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Саміт G7 відбудеться в Евіані 15–17 червня і розпочнеться з вечері лідерів.

"Президент Трамп візьме участь у робочій сесії з лідерами країн G7 та президентом України Зеленським", – заявив журналістам представник адміністрації на умовах традиційної анонімності.

Питання про Україну обговорюватиметься на першому робочому засіданні, в якому візьме участь Зеленський.

Європейці будуть зацікавлені в тому, щоб G7 виступила з єдиною заявою на підтримку України.

Ключовим моментом в Евіані, як заявили в Єлисейському палаці на початку цього тижня, "є визначення умов, за яких партнери по G7 можуть сприяти переговорам між Україною та Росією".

"Буде вкрай важливо досягти угоди про параметри або умови цього діалогу, зокрема щодо питання території", – заявили у французькому президентському палаці.

Нарешті, Європа захоче підкреслити, що зараз не час знімати санкції з Росії.

Ще одним пунктом порядку денного саміту стане ситуація на Близькому Сході та обстановка в Ормузькій протоці.

Лідери Єгипту, Катару та ОАЕ візьмуть участь в обіді зі своїми колегами з "Великої сімки" з цього питання.

Раніше також стало відомо, що Трамп також візьме участь у вечері з президентом Франції Емманюелем Макроном у Версальському палаці в середу.

Раніше Макрон запросив Трампа на вечерю віч-на-віч на завершення саміту, але Білий дім досі не підтверджував, чи прийме він запрошення.

У суботу Єлисейський палац також підтвердив проведення вечері.