Президент Чехии: Ситуация на фронте не свидетельствует, что Украина может получить преимущество

Президент Чехии Петр Павел считает, что текущая ситуация на фронте не свидетельствует о том, что Украина может получить военное преимущество.

Соответствующее заявление он сделал на конференции "Дипломатия и безопасность", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Чешский президент считает, что время играет в пользу РФ, и что переговоры могут начаться в следующем году.

"Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало. Мы видим массовые поставки из Северной Кореи, мы видим попытки обойти санкции", – сказал Павел.

По его словам, очевидно, что Россия пытается затянуть конфликт. Он считает, что она также может выжидать результатов президентских выборов в США в следующем году.

В то же время Павел убежден, что Запад должен продолжать поддерживать Украину.

"Ситуация не является однозначно положительной. Положительным для Украины должно быть то, что мы на их стороне и должны поддерживать их в достижении их целей. Со своей стороны, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать поддержку", – сказал он.

Как известно, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии.