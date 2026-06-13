Орбана після поразки на виборах переобрали головою партії "Фідес"

Віктор Орбан, який обіймав посаду прем’єр-міністра Угорщини до травня 2026 року, у суботу був переобраний головою партії "Фідес", яка у квітні зазнала поразки на парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

За Орбана проголосували 729 делегатів, які були присутні на з’їзді партії, ще вісім утрималися.

Після оголошення результатів голосування Орбан подякував за довіру.

Орбан заявив делегатам партії, які зібралися в Будапешті, що він "ніколи" не здасться і що, хоча наразі "Фідес" не є успішною партією, їй необхідно відновитися та оновитися в найближчі місяці.

На початку з'їзду Віктор Орбан виступив із промовою, в якій зазначив, що стратегічна відповідальність за поразку на виборах лежить на ньому.

Він додав, що хоче передати "Фідес" молодому поколінню як партію, що має реальні шанси на перемогу.

"Я не продамся, і ви не купите мене як кота в мішку. Ви знаєте, що я не маю бажання змінюватися. Я не буду йти на півзаходи або робити повні розвороти, і я не братиму участі в заходах, пов’язаних із переходом з однієї партії в іншу", – сказав він.

Раніше ЗМІ писали, що в оточенні MAGA-крила Республіканської партії США розглядають сценарій, за якого експрем’єр Угорщини Віктор Орбан отримає посаду в ООН та захиститься від судових переслідувань на батьківщині.

Угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані у квітні заявив, що експрем’єр Угорщини готує собі прихисток у США на випадок, якщо йому загрожуватиме правосуддя в Угорщині.